Bekræfter massive rygter: Skal giftes med seks år yngre model

De seneste uger har der gået massive rygter om, at popsangeren Liam Payne (27), der især er kendt fra One Direction, skulle være blevet forlovet med sin kæreste, den 20-årige model Maya Henry.

Flere amerikanske medier har således berettet, at parret, der har kendt hinanden siden 2018, har fået ring på fingeren.

Parret har dog ikke selv kommenteret rygterne - før nu.

I et interview med morgenshowet 'Good Morning America' fortæller Liam Payne, at den er god nok, og at han og kæresten er meget lykkelige.

- Vi er bare så lykkelige. Den sidste uge har jeg haft fødselsdag. Min søn er også begyndt i skole, så det føles som mange førstegangshændelser, der sker for mig, som er fantastiske, siger Payne i interviewet.

Liam Payne har kastet sin kærlighed på den 20-årige model Maya Henry. Foto: Shutterstock

I forbindelse med forlovelsen har der floreret flere billeder i amerikanske medier, hvor man kan se Maya Henry med en gigantisk ring på sin finger.

Ifølge The Sun har ringen da heller ikke været en billig en af slagsen. Angiveligt skulle Liam Payne have betalt tre millioner pund svarende til næsten 25 millioner danske kroner for ringen, som han friede med under en romantisk middag i London.

Tidligere har Liam Payne dannet par med den 37-årige sangerinde Cheryl Cole.

I 2018 bekræftede de dog, at de var gået fra hinanden.

- Vi er kede af at skulle offentliggøre, at vi går hver til sit. Det har været en hård beslutning for os at træffe. Vi har stadig så meget kærlighed til hinanden som familie. Bear er vores et og alt, og vi håber, at I respekterer hans krav på et privatliv, mens vi kommer igennem dette sammen, lød det i den forbindelse i en offentlig udtalelse fra parret.

Sammen har de sønnen Bear på tre år.