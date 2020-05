Bekræfter massive rygter: Stjernepar skilt

Efter ti år som mand og kone er det nu fuldstændig slut mellem et af Hollywoods største par. Megan Fox og gemalen Brian Austin Green har valgt at gå hver til sit.

Selvom det er 90210-stjernen, som fortæller om det, så er det Megan Fox, som tog det første skridt mod skilsmissen.

Det fortæller Brian Austin Green i sin podcast.

I podcasten fortæller 'Beverly Hills 90210'-stjernen, at han og konen har været separeret i flere måneder. Stjerneparret er, efter 16 års partnerskab, hvoraf 10 af dem, har været som mand og kone, vokset fra hinanden.

- Det er ikke noget, man overvejer, når man går ind i et ægteskab, fortæller Brian Austin Green om det forliste ægteskab.

Efter mange år som et af Hollywoods mest celebre par er forholdet slut, men deres tre sønner er stadig første prioritet for de. Derfor har de også planlagt, at de vil fortsætte med at tage på ferie alle sammen sammen som familie.

- Det er virkelig vigtigt, at folk ikke behandler den ene eller anden som skurken eller offer i denne situation, beder han, for der er nemlig ikke dårlig stemning mellem de to.

Det har været et turbolent forhold, men nu er det altså endegyldigt forbi. Foto: AP

Sommerfuglen

For to dage siden lagde Brian Austin Green et mystisk billede af en sommerfugl på Instagram, hvor han til billedet skriver:

'Før eller siden bliver sommerfugle trætte af at side på den samme blomst for længe. De begynder at føle sig kvalt. Det er en stor verden, og de vil gerne opleve den'

Umiddelbart efter det kryptiske opslag, begyndte rygterne for alvor at svirrer igen.

Flere mener nemlig, at opslaget omhandler Megan Fox, som har en tatovering på skulderbladet, hvor der står:

'Vi vil alle grine af forgyldte sommerfugle', som er et citat fra Shakespeare's stykke 'King Lear'.

'Måske ender vi sammen igen'

Megan Fox luftede sine tanker om at skilles, efter hun havde været på filmoptagelser i flere uger, hvor hun altså ikke havde været hjemme.

- Hun sagde: 'Ved du hvad, i har fundet ud af, at mens jeg var udenlands på arbejde alene, følte jeg mig mere som mig selv, og jeg var gladere for mig selv. Og jeg tror, at det er noget, jeg har brug for at prøve', fortæller Brian Austin Green om Megan Fox forklaring på hvorfor, hun ville skilles.

- Jeg var ked af det over det, men jeg kan ikke være sur på hende over det. Og det var jeg heller ikke, fordi hun ikke bad mig om at føle på den måde, fortæller han.

Det lader til, at der er håb for at de en dag kan finde hinanden igen. I hvert fald, hvis det står til Brian Austin Green.

- Jeg vil altid elske hende, og hun vil altid elske mig. Og hvem ved, om det her er slutningen på denne rejse. Vi har masse liv tilbage. Så vores veje går hver til sit lige nu. De kunne jo mødes igen. Måske. Måske ikke. Vi ved det ikke, afslutter han kryptisk.

Skilsmisse før

I løbet af de 16 år sammen, har altid ikke været fryd og gammen.

Megan Fox og Brian Austin Green, der har tre børn sammen med navnene Noah, Bodhi og Journey, har før været åbne omkring deres noget turbulente forhold.

Parret blev forlovet i november 2006, efter de havde datet i omkring to år. De valgte at slå op i februar 2009, men blev forlovet igen allerede året efter - og senere gift i 2010.

I 2015 søgte Fox om skilsmisse. Kort efter annoncerede parret dog, at de ventede deres tredje barn, og at de igen havde fundet kærligheden hos hinanden.

Rygter om utroskab

Rygterne om, at den 32-årige model og skuespiller Megan Fox og skuespilleren Shia LaBeouf skulle have haft et godt øje til hinanden, mens de var kolleger i forbindelse med 'Transformers'-filmene i henholdsvis 2007 og 2009, har længe svirret.

Men nu bekræfter Megan Fox for første gang, at de to havde en romantisk affære, mens hun og hendes nuværende ægtemand, Brian Austin Green, tog en pause fra hinanden.

Det sker i talkshowet 'Watch What Happens Live'.

- Jeg kan bekræfte, at det var romantisk. Jeg elsker ham. Det har jeg aldrig været stille omkring. Jeg elsker ham, lød det fra Megan Fox i interviewet.

