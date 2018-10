Berømt rocksanger overrasket: Du er vores far

På nøjagtigt sin 50 års fødselsdag fik den nu 74-årige sanger i det legendariske rockband The Who, Roger Daltrey, en mail-besked med et foto af en kvinde, han aldrig havde mødt i sit liv.

Ligheden var slående - det var hans ukendte datter.

Senere fik sangeren to lignende hilsener fra to andre kvinder, så Daltrey opdagede pludselig, at han var far til tre kvinder, han aldrig havde hverken set eller hørt om.

- De kom alle ind i mit liv, efter jeg var blevet 50. De holder alle kontakten, vi er tætte på hinanden, så det er fedt, siger Roger Daltrey til Fox News.

Roger Daltrey har netop skrevet sine erindringer. AP Photo

Alle kvinderne er født i 60'erne - efter at Daltrey første ægteskab med Jacqueline Rickman var brudt sammen.

I 1971 giftede han sig med kone nummer to, Heather Taylor, og de er stadig sammen.

Han siger om de tre døtre, han ikke kendte, at han er 'overvældet' af fryd over at have fulgt sit 'naturlige instinkt' og budt de tre 'overraskende børn' ind i sin familie.

Samtidig er han trist over, at de blev bortadopteret af deres mødre efter fødslen.

Det går vildt for sig, når The Who er på scenen. AP photo

Roger Daltrey på scenen for nylig. AP Photo

- Jeg har forsøgt at gøre det bedste ved en situation, jeg aligevel ikke kunne ændre på, fordi det skete for så lang tid siden, siger Daltrey, som ikke har hørt et ondt ord fra sin kone om sin vilde ungdom med The Who.

Sangeren har en søn på 55 år med sin første kone, en 50-årig søn med en tidligere svensk model, og to døtre på hhv. 46 og 43 år og en søn på 37 med sin nuværende kone.

