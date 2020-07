Beskyldt for kjole-fusk: 'Det er min'

Det er ikke altid lige nemt at huske forskel på, hvad der er dit og mit

Som medlem af en af verdens mest kendte og omtalte familier kan Kardashian-familien ikke træde ved siden af, uden hele verdens øjne er rettet mod dem.

Den verdenskendte familie - med den såkaldte 'momager' Kris Jenner, som er manager for sine fem kendte døtre - er berømte for at kunne tjene penge alle vegne.

Den verdensberømte Kardashian-søster er havnet i noget af en kattepine. Foto: Matt Baron/Shutterstock

Sælger ud

Derfor har den celebre reality-familie også lavet deres egen hjemmeside, hvor de sælger ud af deres designertøj. Brugt, som ubrugt.

Men det kommer ikke altid uden problemer, selvom man er verdenskendt. Den ene af de labre søstre, fitnessentusiasten Khloé Kardashian, bliver nu beskyldt for at videresælge en designerkjole, som hun slet ikke ejer.

Kendisdesigneren Christian Cowan beskylder Khloé Kardashian for at sælge en kjole på familiens salgshjemmeside, som han angiveligt kun har lånt ud til hende.

Det skriver han i en story på sin Instagram-konto søndag, hvor han ligeledes 'tagger' Khloé Kardashian.

Foto: Skærmbillede

Han skriver:

'Khloé Kardashian, hvorfor bliver mine runway-kollektionsprøver, som jeg lånte dig, solgt på din hjemmeside?' spørger den tydeligt utilfredse designer, og fortsætter:

'Vi har kontaktet dig via e-mail tre gange uden svar', lyder det fra ham.

8500 kroner

Hjemmesiden, hvor det brugte og ubrugte tøj er til salg på, Kardashian Kloset, bliver beskrevet som: 'En luksus designer-tøj gensalgs-side, som bringer det fashionable og sjove tøj fra den kendte Kardashian-Jenner familie til dit tøjskab'.

Den omtalte kjole var stadig til salg mandag morgen, men er senere blevet taget af siden. Den var til salg for 1300 dollars, svarende til cirka 8500 kroner.