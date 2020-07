Beskyldt for racisme og mobning: - Jeg er skuffet

Den amerikanske talkshowvært Ellen DeGeneres har taget bladet fra munden efter beskyldninger om et fjendtligt arbejdsmiljø bag kulissen.

I en mail til sine medarbejdere på showet 'Ellen' skriver DeGeneres, at arbejdsmiljøet skal ændres.

Mailen følger en intern undersøgelse fra selskabet Warner Media, der producerer talkshowet. I undersøgelsen er der kommet klager frem om alt fra mobning til racisme.

Undersøgelsen blev foretaget, efter at mediet Buzzfeed tidligere i juli bragte en række hårde anklager fra anonyme kilder, som påstår, at medarbejdere er blevet fyret for at tage sygeorlov, og at andre er blevet udsat for racisme.

Warner Media skriver i en erklæring, at 'selv om ikke alle påstande er blevet bekræftet, er vi skuffede over, at undersøgelsen peger på, at der er væsentlige mangler hos showets daglige ledelse'.

Selskabet kommer ikke nærmere ind på, hvilke personaleændringer og foranstaltninger det vil gennemføre.

I sin mail til medarbejderne skriver Ellen DeGeneres, at det aldrig var hensigten at skabe et usundt arbejdsmiljø.

- Allerede første dag på vores show fortalte jeg alle, at 'The Ellen DeGeneres Show' ville være et sted med glæde - ingen ville nogensinde hæve deres stemme, og alle ville blive behandlet med respekt, skriver DeGeneres og tilføjer:

- Naturligvis ændrede noget sig, og det er jeg skuffet over.

DeGeneres siger, at hun er glad for, at hendes produktionshold tager hånd om problemet.

- Jeg har også lært, at folk, der arbejder med mig og for mig, også taler på mine vegne og fejlagtigt repræsenterer, hvem jeg er, og det bliver nødt til at stoppe, skriver DeGeneres i mailen.

Talkshowet er i alt blevet sendt over 18 sæsoner, det er blevet til i alt 2800 episoder, og det har modtaget et hav af Emmy-priser.