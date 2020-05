Beskyldt for racisme

Lana Del Rey beskyldes for racisme, efter hun har kritiseret blandt andre Beyoncé og Nicki Minaj i et opslag på Instagram

Den internationale popstjerne Lana Del Rey er kommet i modvind efter et opslag på Instagram, hvor hun langer ud efter en række kvindelige kunstnere.

Det skriver USA Today.

I sit opslag henvender Lana Del Rey sig til kulturen, og hun retter sin kritik mod kvindelige kunstnere, som synger om sex og utroskab.

'Nu hvor Doja Cat, Ariana, Camila, Cardi B, Kehlani, Nicki Minaj og Beyoncé har haft hits med sange om at være sexet, ikke have noget tøj på, have sex, være utro osv. - kan jeg så få lov til at gå tilbage og synge om at være inkluderet, føle sig smuk ved at være forelsket, selv hvis forholdet ikke er perfekt, eller at danse for penge - eller hvad jeg vil - uden at blive korsfæstet eller få at vide, at jeg glamouriserer misbrug????', skriver den 34-årige amerikanske sanger på Instagram.

Lana Del Rey da hun optrådte på Tinderbox Festival i 2019. Foto: Per Lange

Ifølge Lana Del Rey, hvis borgerlige navn er Elizabeth Woolridge Grant, har flere kvindelige kunstnere tidligere kritiseret hende for hendes sange, hvor hun beskriver voldelige forhold, hun har været i.

'Med alle de emner, som kvinder endelig må udforske, vil jeg bare sige, at jeg synes, det er ynkeligt, at mine sangtekster, der beskriver min nogle gange underdanige eller passive rolle i mine forhold, over de sidste ti år har fået folk til at sige, at jeg har sat kvinder hundredvis af år tilbage', skriver hun.

Hvidt privilegium

På sociale medier er Lana Del Rey efterfølgende blevet mødt med en storm af kritik for sit opslag, skriver USA Today.

'Lana ignorerer groft den kritik, Beyoncé, Nicki og andre sorte kvinder har modtaget (og fortsat modtager) for at være selvsikre i deres seksualitet, og det er ikke acceptabelt. Kommerciel succes har ikke fritaget dem for misogyni og angreb maskeret som konstruktiv kritik', skriver en bruger ifølge mediet på Twitter.

'Lana Del Rey får virkelig kastet en masse sorte kvinder under bussen, før hun siger, at feminisme skal inkludere kvinder som hende', skriver en anden bruger.

Flere hylder dog også Lana Del Reys pointer og støtter hende.

Lana Del Rey svarer igen på kritikken og siger, at det er 'bullshit', at hun skulle være racist. Foto: Per Lange

'Bull-shit'

Sangeren svarer selv på kritikken i en Instagram-story, hvor hun kalder det 'trist', at hendes kommentar er kommet til at handle om 'WOC' (farvede kvinder, red.).

Tværtimod er Beyoncé, Ariana Grande, Nicki Minaj og de andre kvinder nogle af hendes 'yndlings-sangere', siger hun.

- Og det er faktisk pointen med mit opslag - der er visse kvinder, som kulturen ikke ønsker at give en stemme, siger hun og slutter af med at slå fast, at hun ikke er racist.

- Kald mig aldrig, aldrig, aldrig, aldrig racist for det er bullshit, siger hun.

