Beskyldt for snyd: Realitybabe med perfekt modsvar

Maura Higgins var hurtig på aftrækkeren til at svare igen, at hun blev beskyldt for photoshop på sit nyeste billede

Realitybaben fra 'Love Island' Maura Higgins blev nødt til at slette sit nyeste billede på Instagram, efter flere beskyldte hende for at snyde med sine former.

Det tog dog ikke længe, før den irske stjerne vendte stærkt tilbage med et modsvar til alle dem, der beskyldte hende for at ændre billedet.

Den 29-årige havde ellers fået pulsen til at stige hos mange af sine 2.8 millioner følgere med sit nyeste selfie, hvor hun sidder i en bikini med leopardmønster.

Maura Higgens blev hurtigt anklaget for at photoshop af billedet.

Maura ligner heller ikke en, der har behov for photoshop. Foto:David Fisher/Shutterstock

Men på mest dramatisk vis beviste hun, at billedet var helt ægte. Det gjorde hun vel at dele en video af det præcise øjeblik, hvor hun tog billedet.

Efter det fortalte hun sine fans, at hun jo 'bare var fantastisk'.

'For nyligt slettede jeg et opslag, jeg lige havde lagt op. Ja, jeg slettede det. Jeg kunne ikke overskue al det lort, folk skrev. Og bare lige for at få det ud af verden, det er ikke et billede, der er brugt photoshop på. Ja, der er noget andet lys, men det er fordi, jeg har smidt et filter på. Og bare for at bevise, at jeg har ret, så har jeg lagt en video ud på min story. Bare så I kan se, at jeg er fantastisk', lød det.

Hun undskyldte dog for, at hun havde været så voldsom i sin retorik og begrundede det med, at isolation fra andre under coronakrisen var hårdt for hende.