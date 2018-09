Beskyldte politiker for pædofili: Kontroversiel komiker sagsøgt for 612 millioner kroner

Den britiske komiker Sacha Baron Cohen er blevet sagsøgt for over 600 millioner kroner af en amerikansk politiker

Sacha Baron Cohen deler vandene med sin komik, og det har nu kostet ham et sagsanlæg på 95 millioner dollars (612 millioner danske kroner, red.) fra den amerikanske politiker Roy Moore.

Det skriver flere medier heriblandt Sky News og BBC.

Kontroversielle Cohen har fået meget omtale for sit tv-program 'Who Is America?', hvor han sætter fokus på det amerikanske samfund. I programmet narrer han en række kendte og ukendte amerikanere.

Roy Moore blev interviewet af Sacha Baron Cohen, som karakteren Erran Morad, der er en israelsk antiterror ekspert, i programmet. Her viftede Morad med en 'pædofil detektor' mod politikeren.

Det brød Moore sig bestemt ikke om, og han stoppede interviewet.

- Jeg har været gift i 33 år. Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Helt bestemt, jeg er ikke nogen pædofil, ok?, sagde Roy Moore i programmet til Sacha Baron Cohen.

Den 71-årige politiker blev sidste år i november beskyldt af ni kvinder for at have opført sig seksuelt forkert i sit forsøg på at vinde et af Alabamas to senatssæder. Han nægtede alt.

Skrev under på kontrakt

Sagsanlægget på 612 millioner kroner inkluderer også selskabet bag 'Who is America' Showtime, og tv-stationen CBS, der sender showet.

Ifølge Sky News underskrev Roy Moore ellers en kontrakt inden programmet, hvor han lovede aldrig at sagsøge producenterne bag 'Who Is America?'.

Den kontrakt underskriver alle deltagere inden deres medvirken i programmet.

I sagsanlægget står der ifølge Sky News, at de falske beskyldninger mod politikeren har påvirket Moores ry.

- Denne falske skildring af dommer Moore som sexforbryder på nationalt og internationalt fjernsyn har skadet hans omdømme alvorligt, står der blandt andet i sagsanlægget.

Roy Moore har tidligere proklameret, at han ville lægge sag an mod Cohen som følge af de falske beskyldninger.

Komikeren Sacha Baron Cohen er blandt andet kendt for filmene Diktatoren, Borat og Bruno.

Se også: Realitystjernes kæmpe bommert: Støt børnesoldater til at dræbe bedre