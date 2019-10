Betjent laver falsk anholdelse af tre Playboy-piger: Nu er han suspenderet

En video af en politibetjent fra Miami Beach i den amerikanske stat Florida, hvor han anholder tre meget letpåklædte Playboy-modeller foran politistationen i Miami Beach, er siden mandag gået viralt på de sociale medier.

Men politibetjenten William Beekers skuespilspræstation i den frække video, er dog ikke faldet i god jord hos myndighederne i Miami Beach eller hos politiledelsen. Og nu er betjent Beeker foreløbigt blevet suspenderet fra sit job.

Det skriver flere medier heriblandt Miami Herald og NBC Miami

Her er de tre letpåklædte Play-modeller iført håndjern ført frem til hoveddøren ved politistationen i Miami Beach. (Foto: Jam Press)

Videoen er allerede siden mandag nat set mere end 1,6 millioner gange på de tre modellers Instagram-profiler. I videoen ser man, hvordan betjent Beeker i sin egen politiuniform fører de tre letklædte modeller op til hoveddøren til politistationen, mens de alle er lagt i håndjern. Men betjent Beeker fortryder åbenbart anholdelsen af de smukke piger, der derfor takker ham for deres løsladelse.

Jimmy Morales, der har en topstilling hos kommunen Miami Beach, har i en udtalelse kaldt videoen for frastødende:

'Denne video er stærkt krænkende. Det er frastødende, at en repræsentant fra politiet i Miami Beach og fra denne by har valgt at medvirke i denne smagløse video.'

Hammeren er allerede faldet i forbindelse med betjent Beekers opførsel. I mandags blev han beordret til at udføre administrativt arbejde, og i går blev han foreløbigt suspenderet fra sit job af politichefen Richard Clemens, mens sagen bliver grundigt efterforsket. Politiet vil selvfølgelig gerne vide helt præcist, hvordan en politibetjent kan havne i en video med tre Playboy-modeller.

Det er i øvrigt ikke oplyst, om betjent Beeker var i tjeneste eller havde fri på det tidspunkt videoen blev optaget. Det vides heller ikke, om det er politiets eget video-udstyr, der er benyttet til den lille frække film. Alle disse detaljer vil blive afsløret i forbindelse med efterforskningen af den usædvanlige sag.

Her kan man tydeligt se, at de tre modeller er lagt i håndjern. (Foto: Jam Press)

På fornavn med betjenten

I videoen kalder de tre Playboy-modeller i øvrigt politibetjenten for 'betjent Bill'. I en lille ekstra-video, der er lagt ud på en Instagram-story af modellen Francia James, taler betjent Bill i øvrigt.

I slutfasen af videoen har pigerne omringet betjent Bill og siger følgende:

'Tak betjent Bill for at lade os gå'.

Hertil svarer betjent Bill:

'Det er ikke noget problem. Nyd byen. Jeg elsker at beskytte og tjene'.