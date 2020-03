'Beverly Hills'-stjerne i dyb sorg

Mens 'Beverly Hills 90210'-stjernen Shannen Doherty selv kæmper med sin kræftsygdom, er hendes tætte veninde gennem 28 år Deborah Waknin Harwin død af kræft.

Det bekræfter Shannen Doherty på sin Instagram-profil, hvor hun beskriver deres venskab gennem tekst og billeder.

'Hun var og er kilet dybt ind i mit hjerte. Vi var mere end bare bedste veninder. Vi var søstre. Bundet til hinanden af ​​universet, af vores essenser, som genkendte hinanden øjeblikkeligt,' skriver Shannen Doherty.

'Vi var sammen gennem kærester og ægteskaber. Skilsmisser, tårer og latter. Vi dansede på borde sammen (og faldt ned af dem – intern joke) over hele verden. Jeg var første brudepige til hendes bryllup med Craig, hendes livs kærlighed. Vi græd, da hun ringede for at fortælle mig, at hun var gravid med sin ekstraordinære datter Olivia', skriver Shannen Doherty.

I opslaget fortæller hun også, at de kun blev tættere af, at de også begge kæmpede mod kræften.

'Vi blev voksne ... sammen. Hun var en konstant gennem min kræft - og jeg var det for hende, da hun blev diagnosticeret for fire år siden,' skriver Shannen Doherty i opslaget.

Shannen Doherty kæmper selv mod kræft. Foto: Ritzau Scanpix/VPCD

Shannen Doherty, der også er kendt som Brenda Walsh i tv-programmet 'Beverly Hills 90210', blev diagnoticeret med brystkræft første gang i 2015. To år senere kunne lægerne konstatere, at hun var kræftfri.

I februar i år kunne Shannen Doherty dog fortælle, at kræften var vendt tilbage og denne gang i stadie fire, som er det mest alvorlige stadie.