'Beverly Hills'-stjerne: Sådan går det med Luke

Han blev kendt verden over som den rodløse rigmandssøn Dylan McKay i succes-serien 'Beverly Hills 90210'.

I dag er den 52-årige skuespiller igen i offentlighedens søgelys, efter han i sidste uge blev indlagt med et såkaldt 'stroke' - en hjerneblødning eller blodprop.

Hans talsmand har tidligere bekræftet over for AP, at han er indlagt på hospitalet.

Beverly-stjerne indlagt

Nu beder hans nære ven og tidligere medspiller Shannen Doherty om hans indlæggelse.

- Jeg kan ikke tale om det her, for jeg begynder at græde, men jeg elsker ham, og han ved, at jeg elsker ham, forklarede den 47-årige skuespiller til ET Online i forbindelse med en velgørenhedsgalla i Los Angeles søndag.

- Det er Luke, og han er min Dylan, tilføjede hun om Perry, som hun havde et meget kompliceret forhold til som ung - i hvert fald på tv-skærmen. Hun forlod den populære serie i 1994.

Luke Perry og Shannen Doherty sammen i 'Beverly Hills 90210'. Foto: ©Aaron Spelling Prods/Courtesy Everett Collection

Hun forklarede, at hun har været i kontakt med Perry, som stadig er indlagt.

Da hun blev spurgt til, hvordan han har det, knækkede hendes stemme:

- Han skal... Bliv bare ved med at sende positive, dejlige tanker, og det er det eneste, jeg vil sige, lød det fra Doherty, der især er kendt for rollen som Brenda i serien.

Shannen Doherty har selv kæmpet med helbreddet. Hun blev ramt af brystkræft i 2015.

De to venner spillede par - ad flere omgange - i den populære serie. Foto: Rue Des Archives

