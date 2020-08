Beverly Hills-stjerne scorer damer på Instagram

'Beverly Hills'-stjernen Brian Austin Green er på de sociale medier blevet kritiseret for, at han er blevet set på dates med diverse kvinder heriblandt Tina Louise samt Courtney Stodden, der i medierne også er kendt som 'barnebruden'.

Mange fans mener, det er alt for tidligt, at han går på dates efter skilsmissen i maj måned fra sin kone gennem ti år, Megan Fox.

Men nu giver Brian Austin Green svar på tiltale i podcasten Hollywood Raw med Dax Holt and Adam Glyn. Her fortæller stjernen, at han har ret til at se andre kvinder, når hans ekskone allerede er i et nyt forhold med musikeren Machine Gun Kelly.

Det skriver flere medier heriblandt Huffington Post og Daily Mail

Brian Austin Green ses her på en date med Tina Louise. Foto: Ritzau Scanpix

- Jeg tager ikke røven på nogen. Mit liv er bare meget mere under et mikroskop end alle andres liv. Er det ikke sådan dating er? Er det ikke meningen, at du skal møde og tale med mange kvinder? Det betyder da ikke, at jeg er en dårlig person. Det er netop det, dating handler om, at møde mennesker og nyde livet, fortæller Green i podcasten og tilføjer:

- Når man finder nogle fællesnævnere med en anden person, kan det pludselig blive lidt større. Man er nødt til at være villig til at byde ind med sig selv. Jeg bliver bare dømt og kritiseret for det. Jeg synes, kritikken er uretfærdig, siger Brian Austin Green.

Den 47-årige Brian Austin afslørede også i podcasten, at han faktisk havde brugt Instagram som en slags dating-app i forbindelse med flere af de kvinder, han har datet i de sidste par måneder - heriblandt den kun 25-årige Courtney Stodden og den 39-årige Tina Louise.

Brian Austin Green er her på date med Courtney Stodden også kendt som 'barnebruden'. Foto: Ritzau Scanpix

- Jeg mødte både Courtney og Tina på Instagram. Jeg havde ingen anelse om, at Instagram var så god en datingplatform, før jeg blev single. Førhen bruge jeg jo kun Instagram til at offentliggøre billeder af bænke, træer samt havet og mine børn. Jeg var en total familiefar, fortæller Brian Austin Green og tilføjer:

- Men efter skilsmissen begyndte jeg pludselig at få private beskeder på Instagram med det samme. Og kvinderne lagde slet ikke skjul på, hvad de ville. Og når man føler sig såret, får man det bedre, når nogen bekymrer sig lidt om en og tager ens side.

- Jeg gjorde den fejl, at jeg flere gange svarede tak til en besked. Jeg anede ikke, at jeg på den måde åbnede en kæmpe dør til dating, siger Brian Austin Green, der i sit yi år lange ægteskab med Megan Fox fik tre børn, Noah, Bodhi og Journey.

