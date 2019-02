Beverly-stjerne indlagt

Luke Perry gav piger kloden over hjertesorger i 90'erne som Dylan McKay i 'Beverly Hills 90210'.

I dag er det ham selv, der kæmper med helbredet.

Flere amerikanske medier, herunder nyhedsbureauet AP, skriver, at den 52-årige skuespiller er indlagt på et hospital i Los Angeles.

Angiveligt blev han tidligere i dag ramt af et 'stroke', en hjerneblødning eller blodprop, 9.40 lokal tid i sit hjem i Los Angeles-bydelen Sherman Oaks.

Luke Perrys talsmand bekræfter - uden at gå i nærmere detaljer - over for AP, at han er indlagt på hospitalet.

- Hr. Perry er i øjeblikket under observation på hospitalet, udtaler talsmanden.

Amerikanske TMZ mener dog at vide, at indlæggelsen skyldes en massiv hjerneblødning.

I sin karriere som skuespiller har han desuden medvirket i 'Det femte element', 'Buffy the Vampire Slayer' og '8 Seconds'.

Luke Perry har på det seneste været i gang med optagelser til TV-serien 'Riverdale', hvor han spiller rollen som Fred Andrews.

Ulykken rammer omtrent samtidig med, at den amerikanske TV-kanal Fox genopliver 'Beverly Hills 90210'.

Hidtil er det bekræftet, at blandt andre Jennie Garth, Jason Priestley, Ian Ziering medvirker.

Det er endnu ikke blevet bekræftet, om Luke Perry, Shannen Doherty og Tiffani Thiessen også vil kunne ses i de nye afsnit.