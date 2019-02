Bezos atter sammen med elskerinden

Amazon-stifteren fejrede genforening med Lauren Sanchez i New York

Efter at have tilbragt en hel måned adskilte fra hinanden tyder alt nu på at Jeff Bezos og elskerinden Lauren Sanchez har fundet sammen igen.

Ifølge New York Post blev de set sammen i New York i sidste uge - angiveligt holdt parret en hemmelig genforeningssammenkomst, som de ifølge bladets oplysninger har planer om at følge op med en offentlig optræden i forbindelse med Oscar-festen.

Sådan så hr og fru Bezos ud før skilsmissen. Foto:

Parret har ifølge New York Post fejret Valentines Dag i Bezos' luksus-lejlighed på Park Avenue.

Bezos og Sanchez har holdt lav profil og øjensynligt ikke set hinanden, som deres utroskabsforhold blev afsløret i januar. Men nu ser det altså ud til, at de har skabt sig en kærlighedsrede i en af Bezos fire New Yorker-lejligheder - denne med udsigt over Central Park.

Jeff Bezos var inden sin skilsmisse fra hustruen MacKenzie, som har været med på holdet, siden Amazons start.

I 2018 toppede Bezos Forbes liste over verdens rigeste mænd, og med skilsmissen er konen nu selv blandt verdens rigeste kvinder.

Parret nåede at holde 25 års bryllupsdag, før de gik fra hinanden.

Hverken Jeff Bezos eller Lauren Sanchez har kommenteret deres genforening over for New York Post.