Big Brother-ballade: Sexbombe-kone er sur

Der er lagt op til ballade i årets britiske 'Celebrity Big Brother'. En af deltagerne er den tidligere fodboldspiller Jermaine Pennant, der er gift med undertøjs- og nøgenmodellen Alice Goodwin.

Det vidste en anden deltager, Chloe Ayling, ikke, da hun begyndte at flirte i huset med Jermaine.

Da det så gik op for hende, at det var han, kaldte hun ham 'ulækker'.

Det hjalp heller ikke, at Jermaine kaldte sit ægteskab for 'fucked up'.

Det gjorde til gengæld fruen sur - og nu venter seerne så bare på, at Alice med de sprudlende former bliver lukket ind i Big Brother-huset for at fortælle husbonden en sandhed eller to.

Ak ja!

De fleste vil næppe være utilfreds med at have en kvinde ved sin side som Alice Goodwin.

Tjek lige hendes Instagram-profil med 324.000 følgere:

Hun er 32 år og har vist sine fremtrædende ynder i et hav af mandeblade - bl.a. Maxim, Nuts og Zoo.

Alice blev tilfældigt opdaget med model-potentiale af en fotograf fra avisen Daily Star i 2008.

Dagen efter var hun i avisen, og i 2009 blev hun kåret som den 'hotteste topløse babe' i Zoo Weekly magasinet.

Omtrent samtidig havde hun fået sine i forvejen ganske flotte bryster gjort ekstra store ad kirurgiens vej.

Det skadede hende heller ikke.

Cristiano Ronaldo, mens han spillede i Manchester United, blev i hvert fald interesseret. De var kærester et stykke tid, men i 2011 mødte hun Arsenal-spilleren Jermaine Pennant. Parret blev gift i 2014, men meget kunne tyde på, at ægteskabet nu er mod vejs ende.

