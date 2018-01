Big Brother-stjerne: Jeg er ikke død

Flere britiske medier har meldt ud, at den 32-årige tidligere Big Brother-stjerne Rebekah Shelton er død. Og at hun uventet døde onsdag aften. Rebekah Shelton medvirkede før sin kønssifteoperation i den britiske udgave af Big Brother i 2009. Det skrev Ekstra Bladet baseret på de britiske avisers artikler.

Men nu melder Rebekah Shelton ud, at hun på ingen måde er død, men tvært imod lyslevende.

Det skriver flere britiske medier heriblandt Independent.

Her til morgen blev der lagt et tweet ud på hendes twitter, der bekræftede, at hun var død. Men kort efter lagde den tidligere Big Brother-stjerne selv et opslag ud med en video, hvor hun forklarede, at hun på ingen måde er død. Og hun forklarede også, at hun var blevet hacket.

- Jeg er ikke død. Vær så venlig ikke at sprede denne nyhed. Min advokat arbejder allerede på sagen, og den person, der ønsker at ødelægge min glæde kommer til at betale for det.

Video fra ferie i et arabisk land

I den vedlagte video ser man Rebekah på et hotelrum, hvor hun dybt forundret forklarer, at hendes twitter-konto er blevet hacket.

- Hi alle sammen. Jeg vil bare meget venligt bede jer om at stoppe med at sprede rygterne, om at jeg er død. Det er jo helt klart, at det er jeg ikke, forklarede Rebekah i videoen, hvor hun fortsætter:

- Jeg har været igennem et helvede i dag, fordi nogen har brugt min twitter-konto og skrevet dumme opslag omkring mig. Den person kan åbenbart ikke tåle, at jeg er glad, at jeg har løst alle mine problemer, og at jeg endelig lever et lykkeligt liv. Jeg er på ferie. Jeg er i et arabisk land. Og jeg er ikke død.

Her er den falske besked

I den falske twitter-besked fra i morges stod der følgende:

- Vi er kede af at informere omkring den sørgelige nyhed, at den vidunderlige og kærlige Rebekah døde uventet onsdag aften. Vi opfordrer til, at alle respekterer familiens behov for privatliv netop nu.

Den falske twitter-besked blev senere slettet.