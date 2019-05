'Big Brother'-vinder: Mine bryster hænger lidt - og jeg elsker det

I 2010 var den engelske Josie Gibson på alles læber i Storbritannien, fordi hun vandt den 11. udgave af 'Big Brother', og senere samme år deltog hun også i reality-tv-serien 'Ultimate Big Brother'.

Her 10 år efter er der løbet meget vand gennem åen, og den i dag 34-årige Josie Gibson fødte sin søn Reggie i 2018.

I går lagde Josie et uskyldigt billede ud på Instagram, hvor hun under sin ferie på Cypern poserer sammen med sin søn Reggie. Josie havde dog aldrig regnet med, at nogle af hendes 125.000 følgere ville udsætte hende for nethad og håne hende på grund af hendes krop, der naturligvis er præget af, at hun har født en søn, som hun efterfølgende også har ammet.

Det skriver flere medier, heriblandt Daily Mail og The Sun

Josie Gibson er her fotograferet i januar 2018 i en grøn nedringet kjole, der også fremhæver hendes naturlige bryster. (Foto: Shutterstock)

En følger skrev blandt andet følgende: 'Billedet er ikke særligt flatterende for dine bryster.'

Det skal dog lige siges, at langt de fleste følgere roste Josie for hendes naturlige krop og naturlige bryster. Herunder ses feriebilledet fra Cypern, der satte gang i nethaderne.

Den 34-årige Josie tager imidlertid det hele i stiv arm, og har i dag lagt en video ud på Instagram, hvor hun iført bikini viser sin kvindelige krop frem og giver nethaderne råt for usødet. Videoen kan ses øverst i artiklen.

I videoen siger Josie Gibson følgende:

'Hej med jer. Mange tak for de kærlige kommentarer i går. Det glædede mig meget. Men ja. Jeg er en kvinde. Jeg har ammet en baby. Og mine bryster kan godt hænge lidt for meget. Jeg har også appelsinhud. Men jeg arbejder bare med det, som jeg har. Og jeg elsker det. Det har blandt andet skabt min baby. Og hvis i I ikke kan lide min krop, så kan i kysse min fede røv.'

Således lyder salutten fra Josie Gibson, der afslutter videoen med et nærbillede af sin numse.