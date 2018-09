Bikini-babe går i søsters fodspor

21-årige Erin Willerton har fået gang i model-karrieren for alvor.

Hun var i juli hyret til vise det nyeste i bikinier frem på Miami Swim Week for ingen ringere end Sports Illustrated - og det plejer jo at være en adgangsbillet til dets prestigefyldte bikini-magasin.

Ikke så underligt, at hun vakte lykke på catwalken:

Erin er søster til Amy Willerton, der vandt Miss Universe Great Britaini 2013.

Siden har hun bl.a. deltaget i 'I'm a Celebb - Get me Out of Here'.

Se de to lækre søstre herunder:

Men nu stormer lillesøster altså også frem.

Hun har samlet 268.000 'følgere' på Instagram, hvor det ikke skorter på begejstringen.

'Jeg kom på Instagram for et eller andet, nu er jeg tiotalt distraheret', skriver én.

'Hvor har du været hele mit liv. Wauv!, heder det fra en anden fan.

'Din krop er fantastisk. På tide at du er i det næste Sports Illustrateds bikini-udgave', hepper en tredje.

