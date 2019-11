Bikini-babes chokerer: Deler hudløst ærligt billede

De australske bikini-modeller Ariella Nyssa og Karina Irby er to yderst populære modeller, bloggere og influencere i hjemlandet, og de deler flittigt billeder af deres bikini-kroppe på de sociale medier.

Men særligt ét billede, som Ariella Nyssa lagde på Instagram forleden, har fået internettet til at koge over.

Den historie bringer News.com.au.

Som regel lægger Ariella Nyssa og Karina Irby billeder på Instagram og Facebook, som er blevet redigeret, så de ser 'ekstra' godt ud. Men det valgte Ariella Nyssa at droppe.

Hun lagde nemlig et fuldstændig uredigeret billede på sin Instagram af hende og Karina Irby.

Se billedet nedenunder...

Til billedet skrev hun blandt andet: 'Det er normalt at have en oppustet mave, og fordi jeg ikke har en sixpack, så betyder det ikke, jeg ikke er smuk. Man skal ikke skamme sig over sin krop'. Og det faldt i god jord hos de mange hundredtusinde følgere.

'Da jeg så billedet, blev jeg meget glad. Det er et meget vigtigt budskab', skriver en følger.

En anden skriver: 'Jeg er glad for endelig at se kroppe, som ligner min egen. Alle kroppe er smukke og unikke'.

Ariella Nyssa og Karina Irby mener, det er vigtigt, at vise hvordan naturlige kroppe ser ud.

