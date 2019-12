Bikini-model angrebet: 'Du er en morder'

Model og skuespiller Kate Upton fik sig noget af en irriterende overraskelse, da hun blev kaldt 'morder' af en gruppe dyrretsaktivister, der invaderede hendes fitness-klasse.

Den 27-årige var i gang med at afholde et arrangement hos Strong4Me Fitness i New York, da en gruppe af demonstranter kom ind midt under timen.

Det skriver Daily Mail, der har fået en video fra optrinnet.

En mand med en hue, hvor der stod 'Vegan' ledte gruppen ind i lokalet, mens han råbte: 'Skam dig, morder' til modellen.

Kate Upton virkede dog ikke til at give fem flade femører for konfrontationen og stod stille med hænderne placeret på sine hofter, mens gruppen forsøgte at forstyrre timen.

På et tidspunkt under optrinnet valgte en mand at råbe 'prærieulve bliver skudt i hovedet og kvalt ihjel'.

Lederen af gruppen var på vej til at konfrontere modellen direkte, da han blev stoppet af hendes vagter.

Demonstranterne var utilfredse, fordi Kate Upton har reklameret for mærket Canada Goose, der er blevet kritiseret for at bruge gåsedun og prærieulvepels.

Kate kom i modvind med grupperne, da hun i sidste uge lagde et billede op med sin mand, hvor de begge stod i tøjet i et opslag for 'world kindness day'.

Til billedet skrev modellen, at det var vigtigt at være god ved verden omkring os alle.

'Ikke kun i dag, men hver dag. Jeg er en stolt parnet med Canada Goose og PBI, der hjælper med at beskytte isbjørne', skrev hun.

Hun takkede mærket for at hjælpe med at gøre verden til et bedre sted.

Kate er gift med 36-årige Justin og sammen har de en datter på 13 måneder.