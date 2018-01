Bikini-sexet Britney styrer stranden

Popprinsessen Britney Spears er i sit livs form. Både fysisk og psykisk.

Det skyldes hendes såkaldte 'residency' i Las Vegas, hvor hun har været tilknyttet i hele fire år og tjent over langt 100 millioner dollars ifølge Forbes.

Det har krævet masser af kondi, men samtidig har givet et boost til selvtilliden, for de mange shows over de seneste par år har været en uimodsagt succes.

Mega popstjerne optræder på dansk festival

Sidste show var i denne uge, og nu er det blevet tid til at slappe af - og det gør hun på Hawaii med sønnerne Sean, 12, og Jayden, 11.

Og 36-årige Britney nyder i den grad varmen og omgivelserne - og tager sig mere end sexet ud i en gul bikini på stranden.

Se billeder her

'Mig og drengene nyder varmen', skrev hun på Instagram.

Også rosa bikini dur på hende. Foto: All Over Press

Hvid bikini for den sags skyld også. Foto: All Over Press

Se også: Husker du Britney i skoleuniform? Nu er hun tilbage

Livet har i den grad taget en drejning til det bedre for Britney, der efter skilsmissen fra faderen til sine to sønner, Kevin Federline, i 2006, kom hun ud i en alvorlig nedtur.

Hun klippede sig skaldet, måtte i afvænning og mistede forældremyndigheden over sine sønner.

Samtidig beordrede retten hendes pengesager sat under administration af sin far.

Men nu ser der ud til at være kommet styr på tilværelsen igen.

Se Britney Spears lege med bold på stranden tidligere på året. Video: Splash

Se også: Ændrer testamentet. Sådan arver Britneys børn