Bikinibabe i sorg: 'Jeg håber, jeg ser dig i himmerige'

Storbritanniens svar på Kim kardashian, 23-årige Demi Rose, afslører på sin Instagram-profil, at hendes far er død.

'R.I.P. far. Du var den bedste far, jeg kunne drømme om. Den mest omsorgsfulde, støttende, vidende og elskede mand, jeg nogensinde har mødt. Gud velsigne dig. Jeg håber at se dig i himmerige', skriver den veludstyrede model og tilføjede senere et billede af sig selv sammen med faderen.

'Jeg elsker dig helt til månen og tilbage igen', hedder beskeden ved opslaget..

Demi Rose: Sexet men ingen hjemme

Demi Rose har dog været hurtig på Instagram med mere velkendt indhold i form af et billede fra Ibiza, hvor hun står i en zebra-stribet bikini foran en swimmingpool og med bjerge i baggrunden.

Se også: Bredbaget model: Jeg vil være Bond Girl

'Velsignet er de, der ser skønne ting i beskedne omgivelser, hvor andre ingenting ser', skriver hun ved billedet, som du kan se her.

Det kunne hendes 7,6 millioner følgere lide:

'Wauv, du er vildt smuk, kan ikke lade være at kigge på dig, du er helt urealistisk', skriver en fan.

'Du er en smuk kvinde, Demi', hedder det fra en anden.

Andre kommenterede nu også hendes fars død.

'Du er sådan en stærk kvinde, Demi. Din far ville være stolt', mener én.

Demi Rose er vokset op i Birmingham, og blev kendt i bredere kredse, da hun under Cannes Festivalen i 2016 flirtede med rapperen Tyga. Kæresten hedder nu Chris Martinez, og de har nu holdt sammen i et år.

'Tillykke med årsdagen til min bedste ven, min elsker. Hvert minut med dig er en fornøjelse, og du fejler aldrig med at få mig til at le det hårdeste og smile det meste. Jeg er heldig at have dig, jeg elsker dig'.

Privatfoto

Smækre Demi viser frække ferie-former