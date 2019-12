Bikinimodel blev svinet til: Nu jubler hun

I sidste uge blev Brooks Nader lagt for had på det sociale medie Instagram. Men søndag var smilet tilbage

Det er ikke mange dage siden, at den 22-årige bikinimodel Brooks Nader røg i et kæmpe stormvejr, da hun troppede op i en umådeligt afslørende kjole ved Year Awards, der blev afholdt af Sports Illustrated.

Her lagde hun et billede op, der fik folk til at kalde hende luder, ligesom andre skrev, at hun med en sådan kjole ligefrem bad om at blive voldtaget.

Det er forståeligt, hvis kommentarerne fik mundvigen til at vende nedad for Brooks Nader, men her i weekenden var stemningen med garanti vendt.

For foran 330 gæster sagde modellen søndag 'Ja' til den 11 år ældre reklamemand William Haire i New Orleans.

Flere mente ikke, at kjolen var i orden, da hun viste den frem på Instagram. Foto: Ritzau Scanpix/Stephen Smith

Det skriver magasinet People.

- Jeg er mest spændt over at kunne kalde ham min mand, siger hun til magasinet, der var med til brylluppet.

- Vi ser også frem til at fortsætte vores eventyr sammen. Vi har haft en masse sjove rejser sammen og ser frem til endnu flere.

Dermed er lykken gjort for modellen, der i sidste uge måtte lægge øre til følgende kommentarer på Instagram, da hun sagde sin afslørende kjole på det sociale medie:

'Hvorfor har kvinder som dig gennemsigtigt tøj på, men I bliver sure, hvis mænd behandler jer som ludere. Mit gæt er, at du nok ikke gør'

'At have en helt gennemsigtig kjole på er ligesom at bede om at blive voldtaget. Hun har sikkert allerede brugt sin krop til at komme frem. Jeg siger det bare, som jeg ser det. Om det falder i god jord eller ej'

Der var dog også positive kommentarer om modellens fantastiske figur. Foto: Ritzau/Scanpix/Stephen Smith

Brooks var dog hurtig med et svar til de onde kommentarer.

'Jeg tog denne her kjole på, fordi jeg havde lyst, og den fik mig til at føle mig sexet. Måske er det ikke stærkt for dig, men det var det for mig'.

Brooks Nader udkommer med sin første forside i Sports Illustrated næste måned, som er blevet til på Bali.