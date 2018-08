Bill Clinton hylder souldronning: Jeg var hendes groupie

En lang række stjerner inden for musik og politik og gamle venner var fredag mødt op til en seks timer lang bisættelsesceremoni i den amerikansk by Detroit for den afdøde sanger Aretha Franklin.

Den 76-årige Franklin døde 16. august af kræft. Hun var beundret og elsket som souldronningen, især i sit hjemland USA. Men hendes talent rakte til flere musikalske stilarter.

Ceremonien blev holdt i kirken Greater Grace Temple. Detroit i staten Michigan blev hendes hjemby, men hun stammede fra Memphis i sydstaten Tennessee.

De tidligere sorte ledere inden for borgerrettigheder Jesse Jackson og Al Sharpton var sammen med tidligere præsident Bill Clinton blandt talerne.

- Hun var en hel generations stemme, måske århundredets stemme, lød det fra Clinton, der beskrev sig selv og sin kone, Hillary, der også deltog i ceremonien, som Aretha Franklins "groupies" i deres unge dage.

Hun var en sort kvinde i en hvid mands verden lød det fra Sharpton under jubel fra salen.

- Hun havde sine rødder i den sorte kirke, hun var badet i den sorte kirke, og hun tog kirken med sig downtown og fik folk, der ikke kendte til Helligånden, til at råbe midt under koncerten, mindede han om.

Lyserøde Cadillacs fyldte tidligere på dagen op i Detroits gader, hvor hundredvis af mennesker havde taget opstilling.

Det var for at få et blik af Aretha Franklins kiste, der blev kørt i en Cadillac LaSalle fra 1940.

Inden for i kirken optrådte nogle af USA's store sorte sangere. Blandt dem Stevie Wonder, Ariana Grande og Chaka Khan.

Landsdækkende amerikanske tv-stationer valgte at følge hele ceremonien kun afbrudt af reportager fra Kongressen, hvor kisten med afdøde senator John McCain ankom samtidig.

Aretha Franklins kiste vil natten til lørdag dansk tid blive sænket i graven på Detroits Woodlawn Cemetery tæt på gravene for hendes far, søstrene Carolyn og Erma og broren Cecil.