Billedet vækker opsigt: Kan du genkende verdensstjernen

Den 37-årige verdensstjerne Chris Evans er kendt af de fleste i verden, især på grund af sine roller som 'Flammen' i Fantastic Four-filmene og for sin rolle som selveste Captain America i de berømte Marvel-film.

Det er naturligvis ikke sjældent, at Chris Evans har måttet ændre sit udseende i forbindelse med en rolle. Det gjorde han f.eks. til rollen som Captain America, hvor han trænede i adskillige måneder for at kunne bygge en passende muskelmasse op, så han kun blive troværdig i rollen som 'super-soldaten' Steve Rogers alias Captain America.

Men det er slet ikke den eneste gang. Sidste år måtte Chris Evans optræde - iført overskæg - i forbindelse med teaterforestillingen 'Lobby Hero' på Broadway, hvor han spillede en lidt ældre politimand. I sit privatliv har Chris Evans været kendt for normalt at have fuldskæg, og som Captain America er han fuldstændig glatbarberet. Så i de to-tre måneder, Evans udelukkende var udstyret med et overskæg, var der stort set ikke nogen, der kunne kende ham. En lidt usædvanlig oplevelse for en mand, der normalt ikke kan gå to skridt i offentligheden, uden at han bliver spurgt, om han vil skrive en autograf eller medvirke på en selfie.

I et interview med New York Times forklarede Chris Evans situationen således:

- Folk kan ikke genkende mig, selv om jeg ser dem direkte ind i øjnene. Det er, som om jeg er usynlig.

Pressen har imidlertid ikke glemt Chris Evans' usædvanlige overskægs-look, selv om det er ca. et år siden, han spillede teaterollen med overskæg. Da Entertainment Tonight Canada for ganske nylig skulle skrive en artikel om Chris Evans, valgte de nemlig at bruge et af de gamle overskægs-billeder til artiklen.

Det fik imidlertid lynhurtigt Chris Evans til at svare igen på en humoristisk måde på Twitter, hvor han skrev følgende:

- Det er helt klart et aggressivt angreb mod mig. Der er bogstaveligt talt hundredevis af billeder at vælge mellem af mig. Hvad har jeg nogensinde gjort mod jer, Canada?

This is clearly an act of aggression. There are literally hundreds of photos to choose from. What did I ever do to you, Canada? https://t.co/3sAEARiTq4 — Chris Evans (@ChrisEvans) February 12, 2019

Chris Evans' Twitter-opslag gik selvfølgelig viralt, og det er blevet retweetet mere end 104 gange. Så nu er der endnu flere mennesker i verden, der kan undre sig over Chris Evans' markante overskæg.

Sådan ser Chris Evans normalt ud i sit privatliv - nemlig med fuldskæg. Foto: Ritzau Scanpix

Og her ses Chris Evans til højre i rollen som Captain America sammen med skuespilleren Chris Hemsworth. Foto: Zade Rosenthal