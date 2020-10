Bitter strid: Hvem skal have børnene til jul?

Der er nu gået fire år, siden Angelina Jolie krævede skilsmisse fra sin ægtemand, Brad Pitt. Og Hollywood-stjernernes kamp om forældremyndigheden over deres fælles seks børn, er endnu ikke kommet på plads.

Den skal meget snart her i oktober eller måske november afgøres i forbindelse med en retssag, hvor den 56-årige Brad Pitt og den 45-årige Angelina Jolie i øvrigt også skal afgøre en bitter strid omkring, hvem der skal have børnene med hjem til jul i år.

Det skriver flere medier heriblandt Hollywood Life og U.S. Sun

Her ses Brad Pitt og Angelina Jolie med fem af deres børn i 2009, mens de alle var små. Foto: AP.

Hollywood Life har fået fat i retsdokumenter, der viser, at både Brad og Angelina vil fremføre en lang række vidner i sagen, der skal tale deres sag. Det fremgår dog også, at ingen af deres seks børn skal vidne i retten. Det drejer sig om 19-årige Maddox, 16-årige Pax, 15-årige Zahara, 14-årige Shiloh og de 12-årige tvillinger Knox og Vivienne.

De tre yngste børn er det tidligere ægtepars biologiske børn, mens de tre ældste alle er adopterede.

Dyr og langvarig sag

Ifølge US Weekly skal sagen om, hvor børnene skal holde jul, afgøres, før den endelige sag om forældremyndigheden starter.

Brad Pitt har et stort ønske om at se sine børn på selve juledag, den 25. december, hvor man i USA traditionelt pakker gaver ud. Han håber også, at børnene vil få lov til at overnatte hos ham et par dage.

Det er dog ikke sikkert, at Angelina Jolie vil give sin eksmand ret til at have børnene til jul uden en bitter kamp.

Ifølge U.S. Sun kan retssagen om forældremyndigheden over børnene blive den dyreste og mest langvarige i Hollywoods historie. Brad har indkaldt hele 21 vinder til sagen, mens Angelina kun har indkaldt ni vidner inklusive Brad Pitt og sig selv.