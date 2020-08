Bizart krav fra Tom Cruise: 'Ingen løber med mig'

Tom Cruise løber ofte i diverse film - men han er ikke meget for at lade andre løbe sammen med ham

Tom Cruise har medvirket i en række store film, og fælles for mange af dem er, at Hollywood-stjernen ofte får løbet nogle meter.

Men hvis du har undret dig over, at der sjældent er folk ved siden af ham, når han er oppe i tempo, så er der en god grund til det. I hvert fald hvis man skal tro Annabelle Wallis.

Hun spillede over for Tom Cruise i filmen 'The Mummy', og her er der faktisk en scene, hvor de to løber sammen. Det var dog ikke noget, han var meget for, fortæller hun i et interview med The Hollywood Reporter.

- Jeg fik lov til at løbe sammen med ham på skærmen, men han sagde først nej til mig. Han sagde: 'ingen løber på skærmen med mig', og jeg sagde: 'men jeg er en virkelig god løber', fortæller hun til mediet.

- Så jeg timede mine ture på løbebåndet, så han ville se mig, når han kom ind. Og så tilføjede han alle disse løbe-scener. Sådan blev det. Det var bedre end en Oscar. Jeg var så glad. Jeg var så glad for, at jeg fik lov til at løbe på skærmen med Tom Cruise.

Annabelle Wallis og Tom Cruise spillede sammen i 'The Mummy'. Foto: Kristin Callahan/Ace/Shutterstock

Filmmediet Rotten Tomatoes kastede sig i 2018 ud i noget af en undersøgelse for at finde ud af, hvor meget 58-årige Tom Cruise egentlig løber i sine film.

Her kom de frem til, at han på daværende tidspunkt havde løbet 7,3 kilometer i de mange film, han havde medvirket i.

Og langt de fleste af de meter er altså foregået solo.