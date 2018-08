Ble-skift, børne-bøvs og masser af kærlighed

Siden 2015 har den russer-fødte model Irina Shayk, 32, dannet par med den 10 år ældre Hollywood-stjernen Bradley Cooper, og for snart halvandet år siden fik de deres første barn sammen, datteren Lea.

Ble-skift, børne-bøvs og ind i mellem søvnløse nætter har dog heldigvis ikke drænet på kærligheden mellem power-parret, og det er tydeligt at se fra den billedserie, MailOnline kan offentliggøre fra den aktuelle ferie i Italien.

Tiden udnyttes bl.a. til ture i det friske hav, og smukke Irina gør et fordelagtigt indtryk i leopard-plettet bikini.

Ind i mellem plasken i vandet hygges der på stranden med bøger - eller Cooper viser sig som en sand gentleman og giver kæresten en gang massage.

Irina og Bradley har været sammen i tre år. AP Photo

Parret er kendt for at holde deres forhold ude af offentligheden.

Til Evening Standard har Irina forklaret årsagen.

'Det er derfor, det kaldes privatliv. Fordi det er mit liv. Jeg føler intet behov for at tale om det. Væk fra mit arbejde er jeg helt normal, og jeg ønsker at kunne forlade huset som enhver anden normal person.

Jeg er en helt normal person, hævder Irina Shayk. Target Press

Hun siger, hun foretrækker det stille hjemmeliv fremfor at ture rundt i byen.

- Jeg vil helst se tv, gå i biografen, slappe af med venner, bestille sushi, og så elsker jeg at se mit russiske tv og spise i sengen.

Hun var før kæreste med Cristiano Ronaldo, mens Cooper datede modellen Suki Waterhouse.

