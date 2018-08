Blev 73 år: Kendt komiker død

Den ene halvdel af den kendte britiske komiker-duo The Chuckle Brothers, Barry Chuckle, er død. Han blev 73 år.

Det skriver flere britiske medier, heriblandt Independent og MailOnline.

Afdødes manager, Phil Dale, siger, at Barry Chuckle, der egentlig var født med navnet Barry David Elliott, døde fredfyldt i sit hjem omgivet af sine nærmeste.

'Det er med stor sorg, at familien kan annoncere, at Barry døde fredfyldt i sit hjem omgivet af sin kone Ann og hele hans familie', lyder det fra manageren.

Barry Chuckle blev dårlig i løbet af sommeren, og til sidst kunne hjertet ikke mere. Foto: All Over Press

Barry Chuckle udgjorde duoen sammen med sin bror, Paul Chuckle - født Paul Herman Elliott - og de var kendt for deres parodier og falden-på-halen-komik på tv og variete-scener gennem mange år.

Stor sorg

I en udtalelse siger broderen, at 'jeg har ikke blot mistet min bror, også min kunstneriske partner i mange, mange år og min bedste ven'.

Brødrene havde netop optaget en ny serie, 'Chuckle Time', for Channel 5. Imod slutningen blev Barry dårlig, og sommerens arbejde blev aflyst, mens han på lægens anbefaling hvilede ud derhjemme.

Men helbreds-tilstanden blev i stedet værre, og til sidst kunne hjertet ikke længere.

Som tegn på brødrenes popularitet, har dødsfaldet også fået kommentarer fra politisk side. Labour-parlamentsmedlemmet Angela Rayner skriver således på Twitter:

'Så ked af at høre, at Barry Chuckle er død i morges, 73 år gammel. En fremragende entertainer, som har fået folk til at le så længe. Vores familie elskede hans numre med sin bror. R.I.P. Barry!'.

