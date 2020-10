Blev dømt for bestikkelse: Nu er kendt skuespiller i fængsel

Lori Loughlin og hendes mand, modedesigneren Mossimo Giannulli, erklærede sig tidligere i år skyldig i bestikkelse, efter de betalte 500.000 dollars - omkring 3,1 millioner kroner - for at få deres døtre, Olivia Jade og Isabella Rose, optaget på University of Southern California.

Pengene skulle de have betalt for at få døtrene optaget på roholdet på prestigefyldte universitet under falske forudsætninger, men det slap de ikke godt fra.

For Lori Loughlin, der tidligere har medvirket i tv-serien 'Full House', lød straffen på to måneders fængsel, 100 timers samfundstjeneste samt en bøde på 150.000 dollars - omkring 950.000 kroner i dag. Og nu er hun klar til at afsone straffen.

Kendt skuespillerinde skal i fængsel

Lori Loughlin (i midten) spillede Rebecca Donaldson-Katsopolis i 'Full House' - 'Hænderne fulde' på dansk. Den kørte i første omgang mellem 1987 og 1995 og blev i 2016 genoplivet. Den femte og sidste sæson blev afsluttet tidligere i år. Foto: Bob D'Amico

Hun havde fået en deadline frem til 19. november, før afsoningen af straffen skulle begynde, men allerede fredag besluttede hun sig for, at tiden var inde.

Det skriver flere medier - heriblandt TMZ, People og NBC News - der citerer talspersoner fra fængslet FCI-Dublin i Californien og statsanklageren. Familiens advokat ønskede ikke at kommentere sagen, da sidstnævnte medie havde fat i personen.

En kilde fortæller til People, at Lori Loughlin har valgt at starte afsoningen tidligt, fordi hun håber, at hun på den måde kan være en fri kvinde til jul - men helt sikkert er ude inden nytår.

Mossimo Giannulli skal fem måneder i fængsel, levere 250 timers samfundstjeneste og betale 250.000 dollars i bøde. Historien melder dog intet om, hvorvidt hans afsoning er startet.

Skuespiller fængslet for bestikkelse på universiteter i USA

Lori Loughlin og Mossimo Giannulli er langt fra de eneste, der har været anklaget i sagen.

50 personer blev i 2019 anholdt efter længere tids efterforskning af sagen, som politiet har givet navnet 'Operation Varsity Blues', hvor velhavende personer har bestukket personer, så børn kunne blive optaget på forskellige colleger - enten for at få bedre eksamenbeviser til deres børn eller ved at få dem til at fremstå som atleter.

'Desperate Housewives'-stjernen Felicity Huffman erklærede sig i 2019 skyldig i samme sag og måtte tilbringe 11 dage i fængsel.