Blev gift efter dødsulykke: Nu skal stjerne skilles

51-årige Tracy Morgan og Megan Wollover, 33, skal skilles efter næsten fem år som ægtefolk.

Det bekræfter komikeren over for PEOPLE.

'Desværre, Megan og jeg har søgt om skilsmisse efter næsten fem års ægteskab. Det er en svær tid for alle, der er involveret, så jeg beder jeg om, at I venligst respekterer vores privatliv,' lyder det fra Tracy Morgan via en af hans repræsentanter.

51-årige Tracy Morgan var fra 1996 til 2003 med i det populære amerikanske tv-program 'Saturday Night Live', men de danske seere kender ham formentlig bedst fra rollen som Tracy Jordan i tv-serien '30 Rock'.

Den rolle blev han i 2009 nomineret til en Emmy for.

Folkekær komiker gifter sig efter ulykke

Parret har sammen en syvårig datter. Foto: Broadimage/Shutterstock

Giftede sig efter ulykke

I juni 2014 var Tracy Morgan tæt på at miste livet, da en lastbil kørte ind i hans limousine. Én person blev dræbt i ulykken, mens komikeren og en række andre blev hårdt kvæstet.

Han formåede dog at kæmpe sig tilbage til livet og fik førligheden igen, og lidt mere end ét år senere giftede han sig med modellen Megan Wollover, som han siden 2012 havde været forlovet med.

- Efter næsten at have mistet Tracy sidste år er jeg så taknemmelig over endelig at blive gift med mit livs kærlighed, sagde Wollover dengang til til PEOPLE.

Se også: Komiker bryder sammen på tv efter dødsulykke

Tracy Morgan og Megan Wollover har sammen den syvårige datter, Maven Sonae. Derudover har han tre sønner, 34-årige Gitrid, 32-årige Malcom og 28-årige Tracy Jr., med Sabrina Morgan, som han var gift med fra 1987 til 2009.

Parret nåede dog ikke fem år som ægtefolk, inden kærligheden mellem dem var forsvundet.