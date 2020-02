Blev kun 30 år: Derfor døde Nick Gordon

Nytårsaftens dag blev 30-årige Nick Gordon fundet livløs på Sheraton Hotel i Maitland, der er en forstad til Orlando i Florida.

Kort efter blev Gordon erklæret død på sygehuset, og nu er der kommet endeligt svar på, hvorfor den unge mand mistede livet omkring årsskiftet.

Ifølge nyhedsbureauet AP viser obduktionsrapporten fra Seminole County i Florida, at det var en overdosis af heroin, der kostede Nick Gordon livet.

Nick Gordons korte liv var meget turbulent. Da han var 12 år gammel, blev han en del af Whitney Houstons nærmeste familie. Sangerinden tog ham til sig og opfostrede ham sammen med sin datter, Bobbi Brown.

Efter Houstons tragiske død i 2012 indledte Brown og Gordon, der hidtil havde levet som søskende, et romantisk forhold. Tre år efter døde Bobbi Brown, efter hun blev fundet bevidstløs med ansigtet nede i et badekar i deres fælles hjem.

Bobbi Brown lå i koma i seks måneder efter drukneulykken, før hun døde.

Ved et civilt søgsmål blev Gordon senere fundet ansvarlig for den unge kvindes død, og han blev dømt til at betale en erstatning på omkring 300 millioner kroner.

Ved hans død udtalte hans advokat, Joe Habachy, at Gordon havde kæmpet for at komme tilbage til et normalt liv

- Til trods for de utrolige udfordringer, som Nick mødte i sit liv, så kan jeg bekræfte, at han arbejdede hårdt for at holde hovedet oppe og holde sig ædru. Han ønskede sig virkelig et godt liv med familien, sagde han.

