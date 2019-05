Blev kun 42: Stjerne-dj død i ulykke

Den australske dj Adam Sky er død efter en ulykke på den indonesiske ø Bali.

Det er bekræftet i et opslag på 42-årige Adam Skys, hvis borgerlige navn er Adam Neat, officielle Facebook-side.

'Det er med stor sorg, at vi kan bekræfte, at Adam Neat var involveret i en dødelig ulykke lørdag 4. maj 2019, mens han prøvede at hjælpe en ven, der havde fået flere brud på Bali', starter Facebook-opslaget med.

Hvordan den dødelige ulykke kunne ske, melder Facebook-opslaget ikke noget om.

Men ifølge Nine News og BBC skete det på et luksus-resort, hvor en veninde var faldet fire meter ned fra deres private terrasse.

Løb ind i glasdør

Adam Sky prøvede så at redde sin veninde, men døde i forsøget.

Han skulle have løbet i fuld fart for at hjælpe hende, men på vejen løb han direkte ind i en glasdør, der smadrede. Det gav ham så dybe og alvorlige sår, at han forblødte.

Kvinden overlevede styrtet og blev bragt til et hospital.

Videre i Facebook-opslaget står der, at hans venner og familie er rejst til Bali for at få styr på det praktiske.

Adam Sky var rangeret som den tredje mest populære dj i asien sidste år, og han har arbejdet sammen med superstjerner som Fat Boy Slim, David Guetta og The Scissor Sisters.