Blev kun 52 år: Luke Perry er død

Den amerikanske skuespiller Luke Perry er død.

Det skriver Variety.

Perry, der især er kendt for rollen som rigmandssønnen Dylan McKay i 'Beverly Hills 90210', blev indlagt med en hjerneblødning 28. februar.

'Han var omgivet af sine børn Jack og Sophie, sin forlovede Wendy Madison Bauer, ekskone Minnie Sharp, mor Ann Bennett, stedfar Steve Bennett, bror Tom Perry, søster Amy Coder og andre nære familiemedlemmer og venner,' lyder det i en pressemeddelelse.

Luke Perry var en af hovedpersonerne i den populære ungdomsserie, som han medvirkede i fra 1990-1995 og igen fra 1998-2000, hvor serien sluttede.

I går fortalte hans nære ven og tidligere medspiller Shannen Doherty om hans indlæggelse.

- Jeg kan ikke tale om det her, for jeg begynder at græde, men jeg elsker ham, og han ved, at jeg elsker ham, forklarede den 47-årige skuespiller til ET Online i forbindelse med en velgørenhedsgalla i Los Angeles søndag.

- Det er Luke, og han er min Dylan, tilføjede hun om Perry, som hun havde et meget kompliceret forhold til som ung - i hvert fald på tv-skærmen. Hun forlod den populære serie i 1994.

Beverly-stjerne indlagt

Hun forklarede, at hun har været i kontakt med Perry, som stadig er indlagt.

Da hun blev spurgt til, hvordan han har det, knækkede hendes stemme:

- Han skal... Bliv bare ved med at sende positive, dejlige tanker, og det er det eneste, jeg vil sige, lød det fra Doherty, der især er kendt for rollen som Brenda i serien.

Succesfuldt comeback

Luke Perry gjorde for nyligt comeback i ungdomsserien 'Riverdale', hvor han spillede Fred Andrews.

Han har desuden medvirket i Quentin Tarantino-filmen 'Once Upon a Time in Hollywood', der endnu ikke har haft premiere.

