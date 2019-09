Blev pandet ned: Jeg gik i gulvet med et brag

Det var for svært at gøre scenen troværdig, så Tom Hiddleston bad Chris Hemsworth om at slå ham direkte i fjæset

Som skuespiller må man nogle gange gå til ekstremerne for at få det til at virke så ægte som overhovedet muligt.

Det må Tom Hiddleston sande, efter han blev pandet ned af Chris Hemsworth.

Forlovet - for tredje gang: Se den VILDE ring

De har spillet over for hinanden i 'Avengers'-filmene, hvor de spillede rollerne som Loke og Thor, og i den første film skal Thor slå Loke. I et øjebliks eufori valgte de to skuespillere at lade filmtricks være filmtricks og lave scenen på gammeldags manér, som man kender det fra de brune værtshuse.

- Når du slås mod Chris Hemsworth, så kommer du til at tabe. Lad os være ærlige, sagde Loke-skuespilleren Tom Hiddleston, da han gæstede 'The Late Show with Stephen Colbert'.

- Der var en scene i 'Avengers', hvor Thor skal slå Loke i ansigtet, og jeg var iført hornene, som vejer omkring 14 kilo. Jeg kunne ikke gøre slaget troværdigt, så jeg sagde til Chris 'jeg tror, at du bare skal slå mig i fjæset'.

Hårdtpumpede Chris Hemsworth pandede sin kollega i gulvet. Foto: PR/Marvel Studios

Ikke overraskende gik det ikke videre godt.

- Det var en forfærdelig idé. Jeg gik i gulvet som en sten, fortæller skuespilleren.

Superheltefilm er den bedst sælgende nogensinde

Han glæder sig samtidig over, at der var tale om en film og ikke et teaterstykke.

- Jeg går ud fra, at når du på teater skal slås, så skal du gøre det hver eneste aften i hundredvis af optrædener. Jeg ved ikke, om jeg ville kunne holde til at blive slået i ansigtet af Chris Hemsworth dag efter dag. Det ville ikke være holdbart, lød det fra Tom Hiddleston.