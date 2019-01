Blev skilt i oktober: Nu er stjerneskuespiller forlovet

Selvom det ikke er mere end tre måneder siden, at skuespiller Chris Pratt blev officielt skilt fra sin nu ekskone, Anna Faris, har han ikke ligget på den lade side.

På de sociale medier Instagram og Twitter har 'Parks and Recration'-stjernen lagt billeder og tekst ud om, at han nu er forlovet med Katherine Schwarzenegger, som han begyndte at date tilbage i juni 2018.

Kæmpe diamantring

Den 39-årige skuespiller ses i omfavnelse af den 29-årige kvinde, mens hun kigger på den gigantiske forlovelsesring.

'Søde Kathrine, jeg er så glad for, at du sagde ja. Jeg er lykkelig over, at vi skal giftes. Stolt af, at vi lever blindt i troen. Nu gør vi det', skriver han til billedet, som kan ses af hans 22 millioner fans.

På Twitter har stjernen også fortalt om forlovelsen.

'Ideelt set ville vi helst have holdt det hemmeligt ...' og så med et link til opslaget på Instagram.

Tidligere gift

Katherine Schwarzenegger er datter af Arnold Schwarzenegger og Maria Shriver.

Chris Pratt var før gift med den 42-årige skuespiller Anna Faris, som han har en seksårig søn med. De to blev gift i juli 2009 og annoncerede deres separation i august 2017.

Fans var chokerede, da parret annoncerede, at de skulle skilles. Foto: AP

Skuespillerpar skilt efter 10 år