Bliver 40: Fejrer med 14 år gamle jeans

Jessica Simpson viser endnu en gang sit store vægttab frem ved at passe jeans, som hun sidst havde på for 14 år siden

Popsanger og skuespiller Jessica Simpson er helt klar til at runde de 40 år.

Den smukke, blonde stjerne fejrer den store livsbegivenhed ved at vise, at hun stadig kan passe sine jeans, som hun købte for 14 år siden.

'Jeg har gemt disse True Religion-jeans i mit skab i 14 år (jeg overdriver ikke)', skriver Jessica Simpson på Instagram, hvor hun viser sine jeans frem med en sweatshirt til.

'Jeg tænkte, at nu hvor jeg er i de sidste timer af mine 30'er, ville jeg lige give dem endnu et forsøg. Og hej til 40! Dejligt at møde dig', skriver hun afsluttende til opslaget, der har fået mange fine kommentarer fra fans, der er vilde med stjernens look.

I sidste måned delte Jessica Simpson et billede af sig selv som cowboy, hvor hun også sagde 'farvel' til tiden som 30-årig.

Samme uge som den runde fødselsdag har hun også kunnet fejre seks års jubilæum med sin mand, Eric Johnson.

Her delte stjernen også et sødt billede af parret, hvor hun skrev, at hun havde fundet sin 'perfekte sjæleven'.

Jessica Simpson har for nylig været igennem et større vægttab, som hun også har delt med sine følgere på Instagram.

Hun fortalte, at hun havde vejet 108 kilo på sit højeste, men at hun nu er tilbage ved sin oprindelige form.

