Bliver svinet til: Kommer med flabet svar

'EastEnders'-stjernen Hetti Bywater er ikke helt uden humor.

Den kønne 24-årige skuespillerinde, der var en fast del af BBC-seriens cast fra 2012 til 2015, har en åleslank talje og brede hofter, og det har medført en byge af kritik fra hendes næsten 100.000 følgere på Instagram.

Her anklages hun for at promovere et usundt syn på menneskekroppen. Samt at photoshoppe sine billeder.

'Få nogle flere kilo på kroppen', skriver en.

'Det ser overhovedet ikke sundt ud,' skriver en anden.

Men det er Hetti Bywater ligeglad med. Hun giver nemlig kritikkerne igen med en stribe af bikinibilleder, så de fortørnede sjæle kan se mest muligt af den tynde krop.

- Spørg ikke hvad jeg laver, skriver hun til billedet.

Sletter alt

De mange kritikere har dog fået en reaktion, som de ønskede. Før hun offentliggjorde de nye letpåklædte billeder, svarede hun kritikerne i en Instagram-story.

'Til de mennesker, der siger, at mine hofter er photoshoppede. Jeg har altid haft brede hofter. Det ligger til familien,' skrev hun og fortsatte.

'Fra nu af sletter jeg alle kommentarer, der er negative eller ubehøvlede. Simpelthen fordi jeg ikke har tid at bruge på det. Tak, farvel.'

Siden da er det væltet ind med støttende beskeder, og med den nye stribe bikinibilleder viser hun da også, at hun ikke vil lade sig styre af internettets tastaturkrigere.

I 'EastEnders' spillede Hetti Bywater rollen som Lucy Beale, der fik en voldsom afslutning på livet i serien. I anledning af seriens 30 års jubilæum blev hun dræbt af sin bror, der slog hende i hovedet med en spilledåse.