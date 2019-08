Blogger fundet dræbt i kuffert: Nu tilstår hendes eksflirt

En russisk mand har tilstået overfor politiet i Moskva, at det er ham, der står bag mordet på den 24-årige populære russiske blogger Ekaterina Karaglanova.

Det skriver flere udenlandske medier, heriblandt The Independent, BBC og The Washington Post.

Den russiske blogger blev fundet dræbt, stoppet ned i en kuffert med halsen skåret over og uden en trevl på kroppen for et par dage siden.

Det var Ekaterinas egne forældre, der fandt hende. De var taget hjem til hende, fordi de var bekymrede for hende, da de ikke havde hørt fra hende i flere dage.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Ekaterina læste på det medicinske faultet og var succefuld blogger på Instagram. Foto: east2west news

I en video, der er frigivet af det russiske politi, fortæller Maxim Gareyev, at han har haft et seksuelt forhold med Ekaterina, og at han fredag stak hende 'mindst fem gange' i nakken og brystet, skriver de to tidligere nævnte medier.

Russisk politi arresterede Maxim i onsdags, da de mistænkte, at han stod bag det brutale drab på den 24-årige blogger, hvis Instagram-følgere har sørget over hendes død, siden nyheden kom frem.

Det er usikkert, hvorvidt den 33-årige Maxim havde en advokat til stede under afhøringen, da videoen blev optaget, eller under hvilke omstændigheder tilståelsen er opnået.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Under Instagram-navnet katti_loves_live fulgte over 100.000 med i hendes rejser. Foto: east2west news

Men ifølge The Washington Post, kan man i videoen høre Maxim fortælle, at han er klar over, hvorfor han er arresteret for mordet.

- Hun fornærmede mig flere gange med min seksuelle formåen og gjorde grin med min økonomi. Jeg kunne ikke klare det mere til sidst, fortæller han, da efterforskerne spørger ind til hans motiv.

Den 33-årige gerningsmand fortæller også, at han er ked af sin handling, og at han vil samarbejde med politiet. Maxim indrømmede også, at han havde en gæld på otte millioner rubler (833.000 danske kroner), men han nægter, at hans motiv var penge.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Ekaterina blev blot 24 år gammel. Hun blev fundet proppet ned i en kuffert efter at være blevet stukket ihjel. Foto: east2west news

Politiet oplyser, at der ikke er tegn på slåskamp i lejligheden, og at der ikke er fundet nogen våben på gerningsstedet.

Ekaterina Karaglanova havde mere end 100.000 følgere på sin Instagram, hvor hun ofte delte glamourøse billeder af sig selv på sine rejser. Hendes næste rejse skulle være gået til Amsterdam kort efter mordet.