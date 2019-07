Blogger fundet dræbt: Proppet ned i kuffert

Stoppet ned i en kuffert med halsen skåret over og uden en trevl på kroppen.

Så makabert endte livet for en 24-årig russisk skønhedsblogger, der offentligt går under navnet Ekaterina K, skriver blandt andre britiske Daily Mail og The Sun samt russiske medier som RIA Novost og Ren TV.

Hun blev fundet i sin lejlighed i Ruslands hovedstad, Moskva, efter hendes forældre slog alarm.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Politiet mistænker, at der er tale om et jalousidrab på Ekaterina K, der tidligere deltog i skønhedskonkurrencer. Foto: east2west news

De blev bekymrede, fordi hun ikke tog sin telefon, og derfor bad forældrene udlejeren om at tjekke op på lejligheden.

Her blev de mødt at det forfærdelige syn af Ekaterina K's nøgne krop i kufferten.

Stiksår og overskåret hals

Ekaterina K havde 80.000 følgere på sin Instagram-profil, der tilsyneladende er lukket ned.

Flere medier skriver, at hendes sidste opslag var et feriebillede fra den græske ø Korfu 22. juli - fem dage inden, hendes lig blev fundet.

Artiklen fortsætter under billederne ...

Ekaterina K blev fundet myrdet i sin lejlighed på gaden Pyryeva i det vestlige område af Moskva, Rusland. Foto: east2west news

Ekaterina K blev fundet i en kuffert med halsen skåret over og stiksår over hele kroppen lørdag 27. juli. Foto: east2west news

Ekaterina K, der som læge arbejdede med hud og kønssygdomme, blev fundet med mange stiksår fordelt over hele kroppen, men politiet mener, at det, hun døde af, var at få skåret halsen over.

Det russiske politi har en klar mistanke om, at der er tale om et mord, og de er i fuld gang med at undersøge, hvem der står bag.

Muligt jalousidrab

Efter en ledetråd ser politiet nærmere på den unge bloggers kærlighedsliv for at komme på sporet af morderen.

Politiet er kommet frem til to mænd, der kan kædes sammen med den den 24-årige russer.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Flere russiske medier skriver om et klip fra et overvågningskamera, hvor man kan se den formodede gerningsmand gå ind i lejligheden med en kuffert. Foto: east2west news

Ekaterina K skulle for nyligt have slået op med en 32-årig elsker for i stedet at indlede et forhold med en noget ældre mand på 52 år, som hun efter sigende var ved at planlægge en ferie med.

Ingen er dog anholdt i sagen.

Om jalousi er motivet bag drabet, som politiet mistænker det for at være, vil efterforskning forhåbentlig vise.