Bølgeskvulp for bikini-baben

Hun er et velkendt ansigt i britisk reality-verden, så selvfølgelig var der en fotograf i hælene på snart 29-årige Jess Impiazzi, da hun for nylig var på ferie i Spanien.

Meget passende i forhold til et af de programmer, hun har medvirket i, 'Ex on the Beach', blev en del af tiden tilbragt på... stranden.

Og iført en haj-inspireret, en-stroppet badedragt med haj-bid udskæring midt på maven gav hun den fuld gas i bølgerne og nærmeste omegn.

Jess Impiazzi er også reality-veteran fra 'The Only Way is Essex' og 'Celebrity Big Brother', og blot et par dage før hun trådte ind i sidstnævnte hus sidste år, fortalte hun, at hun og gemalen, rugbyspilleren Denny Solomona, var gået hver til sit.

De var blevet gift i Las Vegas i december 2016, men efter at de var kommet hjem igen, genoptog Solomona sine gamle vaner med byture, og det blev fruen hurtigt træt af.

Ni måneder efter var de skilt.

Et opslag delt af Jess Impiazzi (@jess_impiazzi) den 27. Jan, 2018 kl. 6.56 PST

Et opslag delt af Jess Impiazzi (@jess_impiazzi) den 5. Jan, 2018 kl. 11.09 PST

Et opslag delt af Jess Impiazzi (@jess_impiazzi) den 7. Dec, 2017 kl. 11.33 PST

Et opslag delt af Jess Impiazzi (@jess_impiazzi) den 14. Okt, 2017 kl. 9.35 PDT

Et opslag delt af Jess Impiazzi (@jess_impiazzi) den 5. Aug, 2017 kl. 7.17 PDT

Et opslag delt af Jess Impiazzi (@jess_impiazzi) den 4. Jun, 2017 kl. 2.16 PDT

Et opslag delt af Jess Impiazzi (@jess_impiazzi) den 4. Maj, 2017 kl. 1.31 PDT

Et opslag delt af Jess Impiazzi (@jess_impiazzi) den 9. Mar, 2017 kl. 8.33 PST

Et opslag delt af Jess Impiazzi (@jess_impiazzi) den 19. Feb, 2017 kl. 3.17 PST

Et opslag delt af Jess Impiazzi (@jess_impiazzi) den 30. Dec, 2016 kl. 11.20 PST

Modellen er født i Wandsworth, London, og har været prominent placeret i de fleste førende, britiske mandeblade. I et af dem vandt hun titlen som Miss Tropic Beauty Bikini Contest.

Det er også blevet afsløret, at hun har medvirket i 'natur'-film for voksne.

Foto: All Over Press

Foto: All Over Press

Driftig pige.