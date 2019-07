Boksestjernes datter død: Blev kun 33 år

Datteren af den irske boksestjerne Barry McGuigan er død. Hun blev blot 33.

Dødsfaldet sker efter en 'kort, men modig' kamp mod leukæmi.

Det oplyser familien i en officiel udtalelse.

Boksestjernens datter Danika McGuigan arbejdede som skuespiller og har optrådt i film som 'Philomena', 'Mammal' og 'Wildlife', hvor hun gik under kunstnernavnet Nika McGuigan.

Ifølge familien døde hun i går morges med familien omkring sig.

Den unge kvinde skulle allerede som barn kæmpe mod leukæmien. En kamp, hun efter to år vandt, men anden runde blev fatal.

'Det er med stor sorg og tunge hjerter, at vi deler nyheden om, at vores smukke datter og søster, Danika 'Nika' McGuigan er gået bort', skriver familien i udtalelsen.

'Nika' McGuigan på et billede taget i 2011. Foto: Richard Young/Shutterstock

'Efter en kort, men modig kamp mod kræften, sov Nika fredfyldt ind i de tidlige timer tirsdag 23. juli omringet af sin kærlige familie. Som familie er vi knust, og vi beder om, at privatlivets fred respekteres i denne svære periode, så vi kan sørge over tabet af vores Nika', fortsætter udtalelsen.

Danika McGuigan var eneste pige i en søskendeflok på fire. Hendes bror Shane hylder sin søster på Instagram.

'Hun overvandt den én gang (kræften, red.) efter en to år lang kamp, da hun var 11 til 13. Jeg selv, mine brødre og forældre var priviligerede at få yderligere 20 år med vores fantastiske Nika efter den første kamp. Desværre kunne Nika ikke besejre sygdommen igen, men hun kæmpede så bravt, indtil det var slut. Jeg har minder til et helt liv, jeg vil værne om, og du vil leve videre i ånden, skriver han.

Barry McGuigan var et kendt navn i international boksning i 1980'erne. Han boksede 35 kampe og vandt de 32 - heraf 28 på knockout. Undervejs i sin karriere blev han verdensmester i fjervægt hos forbundet WBA. En titel han forsvarede to gange, inden amerikanske Steve Cruz besejrede ham. I dag arbejder han som promotor.