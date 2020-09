Bollywood-stjerne bag tremmer i stor narkosag

Bollywood-skuespillerinden Rhea Chakraborty menes at have købt stoffer til sin kæreste, der efterfølgende blev fundet død

Et drama, der er en Bollywood-film værdigt, udspiller sig denne tid i indiske Mumbai.

En af Indiens helt store filmstjerner 28-årige Rhea Chakraborty er under stor mediebevågenhed blevet anholdt. Hun er mistænkt for at have købt stoffer til sin kæreste, skuespilleren Sushant Singh Rajput. Det skete tirsdag, skriver skriver BBC.

Rhea Chakraborty føres bort af politiet. Foto: Francis Mascarenhas/Ritzau Scanpix

Natten til onsdag tilbragte hun i narko-politiets varetægt og blev efterfølgende overført til et kvindefængsel i Mumbai.

34-årige Raiput blev fundet død i sin lejlighed i Mumbai 14. juni.

I første omgang var meldingen fra politiet, at han havde taget sit eget liv på grund af psykiske problemer.

Imidlertid gik Raiputs familie til politiet med en anklage om, at Chakraborty skulle have medvirket til Raiputs død ved at have købt stoffer til ham. Samtidig afviste de, at han havde mentale problemer.

Hvis du har brug for hjælp mod selvmordstanker: Hos Livslinien kan du - alle årets dage fra klokken 11 til 4 - få en rådgivende samtale. Du er anonym og må gerne ringe flere gange. Telefonnummeret er 70 201 201.

Den nu fængslede Rhea Chakraborty har tidligere afvist at have gjort noget galt.

Chakrabortys bror, Showik, og Rajputs tidligere butler, Samuel Miranda, blev i sidste uge anholdt i samme sag.

Anklagerne er endnu ikke blevet offentliggjort, men angiveligt beskyldes alle tre for at have organiseret og finansieret Raiputs påståede forbrug af cannabis.

Politiet har i forbindelse med anholdelsen beskrevet Rhea Chakraborty som en del af et større narko-syndikat.

Betjente kæmper for at holde pressen væk fra bilen med Chakraborty. Foto: Francis Mascarenhas/Ritzau Sanpix

Rhea Chakraborty er foreløbigt fængslet frem til 22. september.

Hun og Raiput blev kærester i sommeren 2019 og flyttede sammen i hans lejlighed i december.

8. juni - en uge inden Raiputs død - tog hun på ferie hos sine forældre og var ikke hjemme, da han døde..

Efter debatten om eventuelle mentale problemer og selvmord, skiftede fokus dog til Chakraborty, som pludselig befandt sig i en storm af anklager, konspirations-teorier og rygter - en storm, der ikke er blevet mindre efter tirsdagens anholdelse.