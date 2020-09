Bombarderes efter skilsmisse: Pause fra mænd

Rapperen Cardi B smed en bombe tidligere i september og krævede skilsmisse fra Offset, der også er rapper, som hun havde været gift med siden 2017.

Efterfølgende var der mange rygter omkring bruddet, men kort efter brød Cardi B tavsheden i en live på Instagram, hvor hun fortalte, at hun var okay, og at det ikke bare var et mediestunt.

- Jeg laver ikke stunts. Jeg har ikke brug for dem. Jeg forstår ikke, at folk tror, der er en virkelig slem grund til skilsmissen. Der skete ikke noget vildt. Nogle gange vokser folk virkelig bare fra hinanden. Jeg har været sammen med denne her mand i fire år. Jeg har et barn med denne her mand, sagde hun og fortsatte:

- Du bliver bare træt af, hvordan det bygger sig op. Du bliver bare træt. Og før noget slemt skete, før du bliver forladt, før du bliver offer for utroskab, så vil du nogen gange bare gerne væk. Hvad er slemt ved det?

Iskoldt brud: Skrider før utroskab

Cardi B og Offset har været gift siden 2017, men nu er det endegyldigt slut. Foto: Valerie Macon/Ritzau Scanpix

Onsdag aften åbnede hun så igen op omkring bruddet. Det skete ifølge PEOPLE på rapperens OnlyFans-konto, hvor man skal betale for at følge hende.

Her gjorde hun det klart, at der ikke er en ny mand i hendes liv - og det kommer der heller ikke i den nærmeste fremtid.

- Jeg kunne date enhver mand, hvis jeg ville, sagde hun og tilføjede, at det gider hun ikke.

- Min indbakke flyder over. Men jeg gider faktisk ikke date nogen. Jeg fokuserer så meget på min forretning, at det er helt sindssygt, fortsatte hun til følgerne.

Cardi B og Offset har sammen en toårig datter. De to skal i retten omkring deres skilsmisse fjerde november.

Cardi B optrådte sidste år på Roskilde Festival, hvor hun blev voldsomt kritiseret for en koncert, der varede blot 43 minutter.