Bomstærk 'Game of Thrones'-stjerne slår verdensrekord

Rekorden for dødløft blev sidst sat i 2016 af 'The Beast' Eddie Hall

Hafþór Júlíus Björnsson har virkelig bevist sig selv som en stærk mand.

Den islandske skuespiller, der er bedst kendt for sin rolle som Ser Gregor 'The Mountain' Glegane i HBO-serien 'Game of Thrones', har lørdag slået verdensrekorden i dødløft. Han løftede hele 501 kg.

Det skriver flere internationale medier, heriblandt BBC og Reuters.

I en video på YouTube fortæller den 206 centimeter høje rekordsætter, at han er 'ekstremt stolt' og 'ekstremt glad'.

- Det er fantastisk - der er intet bedre end at vise folk, at de tager fejl. Der var mange, der ikke troede på mig, så mange der sagde: 'de 501 kg kommer aldrig op' ... Men jeg har også fået meget støtte, siger han.

.@ThorBjornsson_ HAS DONE IT!



He just deadlifted 1,104 pounds, setting a new world record #TheOcho pic.twitter.com/YQzO5ULZ3S — ESPN (@espn) May 2, 2020

Verdens stærkeste mand

Den 31-årige skuespiller formåede at løfte stangen, der tydeligt bøjede under den tunge vægt, i to sekunder, før han måtte smide den fra sig og give sig i kast med et sejrsbrøl.

På grund af coronapandemien blev rekorden sat foran en håndfuld familiemedlemmer og venner i et træningscenter på Island, mens det blev filmet og transmitteret på ESPN og på Hafþór Júlíus Björnssons egen YouTube-kanal.

Den tidligere rekord blev sat af britiske 'The Beast' Eddie Hall, der i 2016 var den første mand til at løfte 500 kg - og hans rekord er altså slået med bare ét kg.

Hafþór Júlíus Björnsson har tidligere vundet prisen for verdens stærkeste mand i 2018, og i 2014, 2015, 2017, 2018 og 2019 er han blevet kåret til Europas stærkeste mand

Udover sine stærke muskler kan han for tiden glæde sig over, at han snart skal være far igen. I slutningen af marts delte han den glædelige nyhed, at han sammen med sin kone, canadiske Kelsey Henson, venter en søn.

Hafþór Júlíus Björnsson har i forvejen datteren Theresa Líf fra et tidligere forhold