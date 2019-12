Bond-babe død

Den franske skuespiller, og tidligere Bond-babe, Claudine Auger er død. Hun blev 78 år og døde torsdag i Paris.

Auger blev den første franske Bond-babe, da hun i 1965 spillede overfor agent 007 – i skikkelse af Sean Connery i filmen ’Thunderball’, den fjerde i serien om agenten James Bond.



Claudine Auger og Sean Connery fotograferet under et pressemøde i forbindelse med premieren på 'Thunderball’. Foto: Ritzau Scanpix

Rollen som agent 007’s elskerinde Dominique ’Domino’ Derval blev hendes store gennembrud.

Under indspilningen af filmen imponerede Auger ved at udføre alle sine stuntscener selv, inklusive action-scener under vandet, skriver People.

Ved Miss World i 1958 blev Claudine Auger en skøn nummer to. Hun arbejdede som model, da hun giftede sig med den 25 år ældre franske filminstruktør Pierre Gaspard-Huit.

I starten af 60’erne medvirkede hun i flere af hans film.

Efter ’Thunderball’ fortsatte Claudine Auger sin karriere på både film, teater og tv. Hun havde sin sidste rolle i filmen ’Los hombres siempre mienten’ fra 1995.