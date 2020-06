Bonos datter overrasker

Den 28-årige skuespillerinde Eve Hewson, der i øvrigt er rockstjernen Bonos datter, tonede mandag aften frem på de britiske tv-skærme, hvor hun i BBC-serien 'Luminaries' i rollen som en irsk prostitueret dyrker sex på en strand med en anden kvindes ægtemand.

Efterfølgende har flere og flere medier fundet ud af, at Eve Hewson faktisk er U2-frontmanden Bonos datter. Det er den 28-årige skuespillerindes første store hovedrolle i en tv-serie.

Det skriver flere medier heriblandt The Mirror, Hello Magazine og The Sun

Eve Hewson ses her i rollen som den irske prostituerede Anna i tv-serien 'Luminaries'. Foto: BBC.

Den tidligere Bond-babe Eva Green har også en større rolle i BBC-serien som den onde Lydia. Eva Green spillede overfor danske Mads Mikkelsen i James Bond-filmen Casino Royal i 2006.

Den 60-årige Bono, der i virkeligheden hedder Paul Hewson, har i øvrigt tidligere advaret sin datter om at blive skuespiller, men Eve Hewson lyttede heldigvis ikke til sin fars råd. Hun fandt også ud af, at bare det at være Bonos datter, gjorde det lettere for hende at komme til auditions på diverse roller.

Det afslører hun i mediet Radio Times:

- Det har aldrig været et problem for mig. Jeg tror, at det er på grund af min familie. Selvfølgelig burde systemet ikke fungere på den måde. Men hvis døren er åben, så gå igennem den, siger Eve Hewson, der har fået åbnet mange døre ved hjælp af sin fars navn.

Her kysser Eve Hewson i rollen som Anna med skuespilleren Himesh Patel i en scene fra BBC-serien. Foto: Ritzau Scanpix.

Men der er ifølge Eve Hewson også nogle negative konsekvenser, man må finde sig i.

- Det kan også blive en belastning, fordi folk ikke kan adskille mig fra min far og se mig som et individ. De har ofte meget lave forventninger, og de regner ikke med, at du kan præstere. Og hvis du så leverer varen, bliver de meget overraskede, fortæller Eve Hewson i Radio Times.

Eve Hewsons mor er den irske forretningskvinde og aktivist, 59-årige Ali Hewson, som Bono mødte, da de begge kun var 12 år gamle. I dag har Bono og Ali været gift i 38 år, og Eve er deres næstældste barn ud af fire børn.

BBC-serien 'Luminaries' finder sted i New Zealand under guldfeberen i 1860' erne. Det er en serie fyldt med drama, mord, kærlighed og hævn, der sætter fokus på mænd og kvinder der er rejst ud i verden for at finde lykken.

Bono med sin datter Eve. Foto: Ritzau Scanpix.