Bradley Cooper langer ud: 'Det er meningsløst'

Han er kendt fra populære film som 'A Star Is Born', 'Silver Linings Playbook' og 'Tømmermænd i Vegas'-triologien. Film, som har givet ham flere nomineringer og priser for både skuespil, instruktion og musik.

Men i et interview med Interview Magazine beskylder Bradley Cooper nu prisuddeling shows for at være 'fuldstændig meningsløse'.

'Sæsonen for prisuddelinger er virkelig en test. Det er sat op til at pleje den mentalitet. Det er virkelig en ting at arbejde igennem, og det er helt blottet for kunstnerisk skabelse,' siger den 45-årige skuespiller i interviewet og tilføjer:

'Det handler ikke om, hvorfor du ofrer alt for at skabe kunst, og alligevel bruger man så meget til på at være en del af det, hvis man i citationstegn er 'heldig nok at være en del af det',' fortæller den 45-årige skuespiller i interviewet.

'Ultimativt er det en god ting, fordi det virkelig får dig til at se dit ego, din forfængelighed og usikkerhed. Det er meget interessant og fuldstændig meningsløst,' siger Cooper.

Bradley Cooper var nomineret til tre Oscars for filmen 'A Star Is Born', hvor han spillede overfor Lady Gaga. Foto: Neal Preston/AP

I isolation med mor

Bradley Cooper fortæller også, at han er i corona-isolation med sin mor og datter. Moren, Gloria Campano, fylder snart 80, og skuespilleren er derfor bekymret for hendes helbred, hvis hun får coronavirus.

'Jeg kan ikke lukke nogen ind i huset. Og jeg kan ikke forlade huset, fordi hvis hun får det, er det forbi,' forklarer Cooper.

Han tilføjer, at de heldigvis har en baghave i deres lille byhus.

