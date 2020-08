Brækkede ryggen i cykelstyrt: Sådan går det nu

Lørdag aften gik det helt galt for Simon Cowell, da han skulle teste en elcykel i sit hjem.

Han styrtede og faldt så uheldigt ned, at han brækkede ryggen og blev kørt på hospitalet, hvor han i løbet af natten blev opereret.

Nu er der nyt om 'America's Got Talent'-dommerens tilstand. Det er en af hans repræsentanter, der over for Deadline fortæller, at operationen er gået efter planen.

- Han brækkede ryggen et par steder. De opererede ham i løbet af natten. Alt gik godt, og han er nu ved at komme sig på hospitalet, lyder det.

En repræsentant fortæller til Today, at han lå på operationsbordet i seks timer. Her fik han blandt andet en metalstang i ryggen. Han skal indtil videre opholde sig på hospitalet i de kommende dage, lyder meldingen.

Simon Cowell har under coronapandemien opholdt sig i Malibu med sin kæreste, Lauren Silverman, deres seksårige søn, Eric, samt Silvermans 14-årige søn fra et tidligere forhold.

Det var hans seksårige søn, der var med ham i haven, da ulykken skete, siger repræsentanten ifølge Today.