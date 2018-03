Brandvarm Kardashian-klon køler sig ned

Det er ikke kun sårene efter en ødelagt romance, Chanelle Sadie Paul forleden slikkede i sig i Spanien.

Den kølende ispind fik en ordentlig tur med tungen, inden den røg ned i hendes kurvede krop, der er blevet berømt for at være en kopi af Kim Kardashians.

Uhmmm, dejlig is. Foto: All Over Press

Faktisk er det Chanelle Sadie Pauls krop, som Madame Tussauds i London brugte, da de skulle genskabe Kardashians berømte bag i voks.

Det er umiddelbart ikke til at se det, men den veludstyrede godte er nede i lidt af et hul for tiden.

Da hun deltog 'CELEBS Go Dating', hvor kendte hjælpes på dates, fik hun ikke bare en date med Kim Kardashians bedste ven, Jonathan Cheban. Hun scorede også programmets vært og kærligheds-orakelet Eden Blackman.

Ispinden får hele turen. Foto: All Over Press

Hvad Chanelle Sadie Paul ikke vidste var, at Eden Blackman var i fast forhold, som han ikke havde tænkt sig at droppe.

- Jeg er så rasende. Folk skal vide, hvilket røvhul han her. Hvordan kan du være en dating-ekspert og så lyve sådan?, sagde Chanelle Sadie Paul i februar til The Sun.

Kurverne klæder isen utroligt godt. Foto: All Over Press

Mon ikke der er flere friske spanske fyre, der står klar til at spise en trøste-is med den barmfagre skuespillerinde. Eller måske hjælpe hende med bikinien, der drillede lidt under strandturen. Se billederne herunder:

Foto: All Over Press

Foto: All Over Press